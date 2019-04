Couch-Fasten Grenzen meiner Möglichkeiten

Facebook

Neue Woche, alter Hut: Die Bewegung und ich, wir führen eine Freundschaft, die mir viel Kopfzerbrechen bereitet. Letztens etwa, als ich erneut an die Grenzen meiner Möglichkeiten stieß. Aber beginnen wir am Anfang: „Wandern?“, fragte die Freundin. „Ja, passt“, antwortete ich. Der Zugzwang, endlich wegen meiner Sportlichkeit von mir reden zu machen, nagte an meinem Gewissen.