Die Frage

Ich habe einen neuen Partner und fühle mich von ihm sehr angezogen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es sich dabei wirklich um Liebe

handelt, oder ob es nur Leidenschaft ist. Wie kann ich den Unterschied erkennen?

Die Antwort von Nicole Siller

Was ist die Liebe? Vermutlich gibt es hier für jeden einzelnen Menschen eine andere Antwort. Darf es sowohl Liebe als auch Leidenschaft sein? Viele Lieben beginnen mit Leidenschaft, viele Menschen wünschen sich immer wieder Leidenschaft, viele Menschen denken, die Liebe ist vorbei, wenn die Leidenschaft weg ist, manchen Menschen macht Leidenschaft Angst.

Ob und wann aus Leidenschaft Liebe wird oder ob vielleicht zeitgleich beides da ist, das ist nicht einfach und schon gar nicht für jeden Menschen gleich zu beantworten. So mancher Mensch erlebt im Laufe des Lebens sich selbst und die Liebe sowie auch die Leidenschaft völlig unterschiedlich. Für manche Menschen sind die beiden Gefühle eng verknüpft, für andere ist erotische, sexuelle Leidenschaft gar nicht so wichtig. Oftmals projizieren wir in erster Verliebtheit ganz viel von unseren Träumen aufeinander, bevor wir erkennen können, was uns verbindet.

Wir lieben und fühlen uns oft geliebt, wenn wir ähnliche Lebenswünsche, Werte und Vorstellungen miteinander genießen, wenn die Wellenlänge auch abseits der Sexualität stimmt. Wenn der Wunsch da ist, miteinander echte Nähe zu leben, ob körperlich, geistig, emotional, spirituell oder wie auch immer. Hier ein paar Anregungen, um für sich zu klären, wo Sie stehen:

Wie verbunden fühlen Sie sich Ihrem Partner, wenn die Leidenschaft befriedigt ist? Möchten Sie danach eher gehen oder bleiben?

Nährt sich die Leidenschaft durch Unerreichbarkeit, Heimlichkeit, Angst oder Unsicherheit?

Nährt sich die Leidenschaft durch Nähe, Verlässlichkeit, Sicherheit, Commitment?

Verbringen Sie auch gute und liebevolle Zeit miteinander, wenn Sie keine Gelegenheit haben, miteinander Leidenschaft zu genießen

Können Sie sich authentisch und ehrlich mit all Ihren Bedürfnissen zeigen, oder haben Sie das Gefühl, dass Sie eine bestimmte Rolle für einander erfüllen?

Fühlen Sie sich entspannt und wohl miteinander oder gibt es ein mehr oder weniger leises Gefühl von „Vorsicht“?

Haben Sie ähnliche Werte, Träume und Ideen von einer gemeinsamen Beziehung?

Nehmen Sie sich in Ruhe Zeit, in sich hinein zu spüren. So kann es gut gelingen, herauszufinden, was Sie verbindet.