Thomas Schäfer-Elmayer, Ballzauberer und Großmeister der Etikette, wollte eigentlich nie so viel arbeiten wie seine Eltern. Warum aus ihm letztlich doch ein Workaholic geworden ist und was Familie für ihn bedeutet, verrät er hier.

Von den etwa 50 Balleröffnungen pro Jahr, an denen die Tanzschule Elmayer mitwirkt, leitet Thomas Schäfer-Elmayer um die 20 persönlich © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Meine Mutter stammt aus Wien, als aber gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die russischen Truppen auf Wien zumarschiert sind, bat meine Tante sie: „Nimm meine zwei Buben und zieh nach Kaprun.“ So bin ich in Zell am See zur Welt gekommen. Als ich fünf war, sind wir in Vorarlberg gelandet, weil mein Vater als Geschäftsführer für ein Textilunternehmen dorthin versetzt wurde. Meine Kindheit und Jugend im damals noch naturbelassenen Ried und auf den Bergen mit viel Bewegung war ein großes Glück.