Das „Empty Nest“-Syndrom nach dem Auszug der Kinder ist keine Krankheit, sondern ein Lebensereignis, das es einfach zu bewältigen gilt. So gelingt es, das eigene Leben neu zu ordnen.

Für manche Kinder ist das „Hotel Mama“ ein Nest, das sie möglichst lange nicht verlassen möchten. Andere zieht es unmittelbar nach Schulabschluss oder sogar schon davor in die eigenen vier Wände. Ob so oder so: Was macht das mit den Eltern? Mein Arbeitszimmer wurde vor mittlerweile fast 25 Jahren zum Kinderzimmer. Seit wenigen Monaten habe ich wieder ein Büro. Kaum neues Mobiliar, aber endlich wieder Platz für Berge von Papier. Meine Freundin und ihr Mann haben ordentlich umgebaut: Ein Fitnessstudio, das alle Stückeln spielt, ist aus dem Kinderzimmer geworden. Ihre Nachbarn gingen es auch an: Eine Infrarotsauna weist den Weg ins neue Leben.