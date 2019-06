Bildung„Die Schule ist kein Ort der Freude“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Studie zeigt: In keinem anderen wird Land so viel gemobbt wie bei uns © (c) STUDIO GRAND WEB - stock.adobe.com (STUDIO GRAND OUEST)

Jetzt ist das Thema Schule einmal vom Tisch, zumindest für ein paar Wochen. Am Freitag werden die letzten Zeugnisse verteilt, Lehrer und Schüler in die Sommerpause verabschiedet und im Herbst geht es dann mit frischem Elan wieder an den Start. Im selben Modus.

Nach diesem Sommer wird wohl kaum jemand mehr über den Vorfall reden, der im heurigen Mai an der HTL in Wien-Ottakring passiert ist, über das Video, das zeigt, wie ein paar Jugendliche einen Lehrer umringen, ihn bedrängen, wie die Lage eskaliert, der Lehrer dem Schüler ins Gesicht spuckt, bevor ihn dieser gegen die Tafel stößt. Vier Schüler wurden noch vor Schulschluss vom Unterricht ausgeschlossen, der Lehrer wird an dieser Schule nicht mehr unterrichten. Erledigt ist für Ärztin und Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger damit das Thema keineswegs. Ganz im Gegenteil: „Vorfälle wie diese zeigen auf, dass wir einen Systemfehler haben. Das ist weder ein Einzelfall, noch sind das Schüler mit Migrationshintergrund oder aus sozial schwachen Familien, es hat auch nichts mit mangelndem Respekt zu tun“, betont sie.