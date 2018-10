HILFE FÜR TRAUERNDE KINDER Wie man Kinder richtig tröstet

Facebook

sad little boy and girl hugging father, family in sorrow © (c) nadezhda1906 - stock.adobe.com

Die Erfahrung, dass ein geliebter Mensch stirbt, gehört zum Leben. Dennoch würde man sie gerade Kindern und Jugendlichen gerne ersparen. Oder zumindest auf irgendwann später verschieben. Denn ihre Trauer geht tief – und ist trotzdem oft schwer zu erkennen. „Kinder trauern ganz anders als Erwachsene. Viel sprunghafter. Oft sind sie in einem Moment tieftraurig, zwei Minuten später wieder quietschvergnügt. Das vermittelt den Eindruck, als gehe es ihnen eh gut.“ Das erzählt Elke Kohl, Trauerbegleiterin aus St. Pölten, die vor allem mit betroffenen Kindern und Jugendlichen arbeitet. Ihr Credo, auf das sie im Lauf dieses Gesprächs immer wieder zurückkommen wird, heißt: In der Trauer darf erst einmal alles sein. Wut, Zorn, Traurigkeit und auch echte Sch...tage. „Schwierige Trauerzeiten brauchen ganz einfache Dinge“, erklärt Kohl und erinnert sich an Lilly, ein Mädchen, das mit zwölf Jahren seine Schwester durch einen Autounfall verloren hatte. „Sie wurde oft richtiggehend von ihrer Wut überwältigt, hat auf Wände und manchmal sogar auf ihre Eltern eingeschlagen.“ Kohl half ihr, die Wut in einem für sie geeigneten Rahmen auszuleben: „Ab dann zerriss Lilly Zeitungspapier, wenn der Druck zu groß wurde.“ Mit dem Schreiben eines Erinnerungsbuches lernte sie, ihren Trauerschmerz bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren.