In der Badewanne, beim Tobsuchtsanfall oder mit Darmverschluss im Spital – würden Sie von solchen Situationen ein Foto im Internet teilen? Was die allermeisten Erwachsenen verneinen, ist für manche Kinder hingegen Realität. Ihr Leben: von ihren Eltern minutiös dokumentiert – von der Nabelschnur bis zur Matura. Aber wo hört elterlicher Stolz auf und wo fängt verletzte Intimsphäre an?