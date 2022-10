Für viele Paare stellt sich nach gewisser Zeit die Frage: Zusammenziehen – ja oder nein? Wollen Österreichs Singles Zweisamkeit unter einem gemeinsamen Dach oder setzen sie doch eher auf getrennte Wohnungen, um Reibereien wegen Kleinigkeiten zu vermeiden? Laut einer Studie im Auftrag von ElitePartner.at sind drei Viertel der befragten Singles (74 Prozent) der Meinung, erst durch das Zusammenleben jemanden richtig kennenzulernen. Für mehr als die Hälfte (55 Prozent) erreicht eine Beziehung auch dadurch erst einen ernsthaften Status.

Gleichzeitig würde nur jeder dritte verliebte Single (31 Prozent) so schnell wie möglich mit dem Partner oder der Partnerin zusammenziehen. Rund acht von zehn Singles (79 Prozent) sind der Meinung, dass gemeinsame Treffen länger etwas Besonderes bleiben, wenn man in unterschiedlichen Haushalten wohnt. Allerdings bewerten 89 Prozent es auch als großen Vorteil des Zusammenlebens, dass man einander regelmäßig sehen kann, selbst wenn die gemeinsame Zeit mal knapp ist.

70 Prozent der Männer wollen nicht umziehen

Männer und Frauen sind sich bei der Frage, ob man einen gemeinsamen Haushalt gründet, durchwegs einig. Allerdings geben sieben von zehn (70 Prozent) Männern an, ihre Wohnung oder ihr Haus nicht aufgeben zu wollen, sich aber vorstellen zu können, dass ihr Partner oder ihre Partnerin zu ihnen zieht – bei den Frauen sagen das nur 48 Prozent.

Der Generationenvergleich zeigt, dass vor allem junge Singles dem Zusammenleben hohen Stellenwert zuschreiben und in einer Beziehung gemeinsamen Wohnraum schaffen wollen. Sieben von zehn Befragten (70 Prozent) zwischen 18 und 29 Jahren würden für den/die Richtige(n) sogar die aktuelle Wohnung bzw. das aktuelle Haus aufgeben.

Lisa Fischbach © ElitePartner

Nur etwa jeder Fünfte (22 Prozent) der 60- bis 69-Jährigen würde die aktuelle Wohnung bzw. das aktuelle Haus für die Beziehung aufgeben. "Die Entscheidung, die Wohnung oder das Haus mit einem Partner/einer Partnerin zu teilen, ist von vielen Faktoren abhängig und sollte gut durchdacht werden. Zum einen geht es um Nähe und Bindung, andererseits um Flexibilität und Freiheit. Vor allem für junge Singles hat das Zusammenleben eine große Bedeutung, sie wollen einen gemeinsamen Lebensraum schaffen. Reifere Singles, die womöglich bereits eine Trennung oder Scheidung hinter sich haben, treibt häufig ein verstärkter Wunsch nach Unabhängigkeit an. Es ist essenziell, Bedürfnisse und Wünsche in diesem so wichtigen Lebensbereich offen zu kommunizieren und somit die für beide ideale Variante – egal, ob Zusammenwohnen oder Living Apart Together – zu finden. Wohnmodelle treffen zudem keine Aussage über Tiefe und Wahrhaftigkeit der gegenseitigen Liebe", erklärt Diplom-Psychologin Lisa Fischbach von ElitePartner.