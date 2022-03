Familiensache Die notorisch schlampige Tochter oder: Gute, alte Tradition

Facebook

Meine Mutter erinnert sich gerne an den Moment, an dem ihr aufging, dass aus dem Mädel vielleicht doch noch was wird. Ich war damals Studentin in Wien, kam aber wochenends nach Hause. Und eines Tages, so erzählt sie, hätte ich nach dem Mittagessen nicht nur alle Teller geschnappt und den Geschirrspüler eingeräumt, sondern auch mit dem Abwasch begonnen. Da atmete sie durch: Vielleicht schlummerte in der notorisch schlampigen Tochter doch eine halbwegs ordnungsbewusste Erwachsene.