© (c) ardaakay - stock.adobe.com (ArdaAkay)

Stille Nacht. Spätestens, wenn sich am Heiligen Abend alle mit ihren Familien um den Christbaum versammeln, schleicht sie sich in die Herzen all jener, die alleine feiern müssen: bittere Einsamkeit, die mittlerweile schon den Beinamen „Volkskrankheit“ trägt.