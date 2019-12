Facebook

Silvestershow © (c) ORF (Thomas Jantzen)

Ich bin in Hamburg zur Welt gekommen und gemeinsam mit meiner älteren Schwester aufgewachsen – in einer ganz normalen bürgerlichen Familie. Soziale Kompetenz war meinen Eltern in der Erziehung wichtig, niemals auf Kosten Dritter zu leben, war ein Grundsatz.

Ich hatte eine extrem glückliche Kindheit. Zu den Leitsprüchen meines Vaters hat auch der Satz gehört „Such dir als Beruf etwas, das du liebst – dann musst du nie arbeiten.“ So empfinde ich meinen Job bis heute. Was ich mache, mache ich total gerne. Ich denke oft an diesen Rat meines Vaters: Momentan scheint man ja nur von Getriebenen umgeben zu sein, so nach dem Motto „Schneller, höher, weiter“ – und ganz oft auch auf Kosten Dritter. Das ist schade, da bin ich zum Glück anders erzogen worden.