Ältere wollen nicht bei Kindern wohnen © Robert Kneschke - stock.adobe.co

"My Home ist my Castle" - das gilt auch für die Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie alt werden. Fast die Hälfte will in den eigenen vier Wänden bleiben, auch wenn sie nicht mehr so fit sind, so das Ergebnis einer Umfrage des Maklers Remax (Sample: 500 Personen). Nur sieben Prozent wollen bei ihren Kindern oder Enkeln wohnen, bei den über 50-Jährigen sind es lediglich zwei Prozent.

Mobile Pflege gewünscht

Bei denen, die lieber alleine wohnen, wünschen sich 26 Prozent einen mobilen Pflegedienst und 22 Prozent eine Betreuung durch die eigene Familie. In der Altersgruppe 50plus steigt die Attraktivität von mobilen Pflegediensten auf 34 Prozent, während die der Betreuung durch die eigene Familie auf 20 Prozent sinkt.

Ein Viertel der Befragten präferiert das betreute Wohnen, nur jeder zehnte fasst ein Alters- oder Pflegeheim ins Auge. Seniorenresidenzen sprechen nur fünf Prozent an, die Pflege im sonnigen Süden ist für sechs Prozent interessant.