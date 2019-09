VKI-Test Eistee: Viel Zucker und Koffein

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Lana B - Fotolia

"Wegen des Zucker- und Koffeingehalts sind Eistees nicht für Kinder geeignet", sagt Susanne Bauer, Leiterin der AK-Marktforschung über die Ergebnisse der neuesten Eistee-Untersuchung. Der VKI hat für die AK Steiermark 20 Eistees auf den Zucker- bzw. den Koffeingehalt untersucht. Auch Preis, Inhaltsstoffe und Nährwerte wurden verglichen.

Im Schnitt sechs Stück Würfelzucker im halben Liter

Eistee wird klassisch unterwegs getrunken und meist eine Flasche auf einmal. Die Tees werden vor allem in 0,5-Liter-Flaschen verkauft. Die Koffeingehalte der Tees reichen von 26,9 bis 199 Milligramm pro Kilo. Mit 99,5 Milligramm enthält ein halber Liter Club Mate Eistee somit die Hälfte der empfohlenen Einzeldosis bzw. ein Viertel der maximalen Tagesdosis Koffein.

Mehr zum Thema Ernüchternder Test Kindergetränke sind fast immer Zuckerbomben

Zum Süßen werden verschiedeneverwendet, Saft und Saftkonzentrate sowie Süßungsmittel. Der höchste Zuckergehalt findet sich inmit 8. Im Schnitt enthalten die Eistees 5 Gramm pro 100 Milliliter, also rund 25 Gramm pro halber Liter, was rund sechs Stück Würfelzucker entspricht.

Die gekauften Produkte sind auf Basis von Schwarz-, Grün-, Matetee, weißer Tee bzw. Mischungen dieser Tees mit teeähnlichen Erzeugnissen. Sie wurden in Supermärkten, Discountern und im Großhandel eingekauft und es wurde darauf geachtet, dass die am häufigsten erhältlichen Marken und die am häufigsten vertretene Geschmacksrichtung gekauft wurden. Die günstigsten Produkte sind Clever Eistee Pfirsich und Wake Up Eistee Pfirsich mit 40 Cent pro Liter. Teuerstes Produkt ist All I Need Green Tea mit hochgerechnet 6 Euro pro Liter.