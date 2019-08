Tag der Jugend Hilfe, ich verstehe mein Kind nicht mehr!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Africa Studio - stock.adobe.com

"Ablauchen" (sich ungeschickt anstellen), "low key" (etwas zugeben, was einem peinlich ist) oder "lit" (toll, super, schön) ... Sprechen Sie die Sprache Ihrer Kinder? Nein? "Damit sind Sie nicht alleine", so Christina Kern, Fachkraft für Elternarbeit und Pädagogik im SOS-Kinderdorf Altmünster. "Diese Herausforderung kennen viele Eltern. Jugendkultur und damit auch die Jugendsprache sind in stetigem Wandel. Erwachsene sind immer wieder aufs Neue überrascht darüber, wie vielfältig, flapsig aber vor allem ungewohnt jüngere Generationen untereinander kommunizieren."