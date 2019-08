Facebook

Welchen Wert hat Mut in unserer Gesellschaft? Und kann man Mut lernen? © Lamm

Ist es mutig, ohne Sicherung eine senkrechte Felswand hinaufzuklettern? Ist es mutig, sich in einem autokratischen System als regimekritischer Demonstrant einer Panzerkolonne in den Weg zu stellen? Ist es mutig, Menschen vor dem Ertrinken oder Wale vor dem Abschlachten zu retten, im Wissen, dafür eingesperrt zu werden? Ist es mutig, sich aus 38 Kilometer Höhe aus einer Hightech-Kapsel Richtung Erde fallen zu lassen? Ist es mutig, dem Chef zu widersprechen, auch wenn man eine Konfrontation riskiert? Ist ein Selbstmordattentäter mutig? Ist es mutig, Kinder in eine zerbrechende Welt zu setzen? Sie am Spielplatz auf Klettergerüste kraxeln oder später alleine auf Urlaub fahren zu lassen?