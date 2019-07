Designerin Eva Poleschinski über die Vorzüge einer Kindheit auf dem Land und warum konstruktives Diskutieren vor allem in der Familie zum guten Ton gehört.

© Oliver Wolf

Ich bin in Hartberg aufgewachsen. Es war malerisch, weil es eine kleine, sehr gut organisierte Stadt ist. Keiner hat sich Sorgen gemacht, wenn man alleine in die Schule gegangen ist. Mein Bruder und ich sind mit unseren Eltern, Oma und Opa in einem Haus aufgewachsen. Im Nebenhaus wohnen heute noch meine Tante und mein Onkel. Es ist alles sehr, sehr familiär strukturiert. Ich bin ein großer Familienmensch, ich schätze Familie, es ist etwas, das ich sehr brauche.