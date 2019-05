Facebook

Der Schriftsteller Josef Winkler, Mitte der 1950er Jahre im Kreis der Familie vor dem Haus in Kamering - er sitzt auf dem Schoß der Mutter © privat

Mein Heimatdorf Kamering ist im Jahre 1897 zur Gänze abgebrannt, 26 Objekte gingen in Flammen auf. Kinder zündeten auf einer Tennbrücke trockenes Heu an, der Wind trieb es in den Heustadel hinein. Danach wurde das Dorf kreuzförmig wiederaufgebaut, in gutem Glauben, damit es zu keinem Unglück mehr kommt. Die vielen Unglücke, die trotzdem gekommen sind, habe ich in meinen Büchern ausführlich beschrieben.