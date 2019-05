Facebook

Links im Bild: Cecile Nordegg als Mama Putz © XXXLutz

"Ich werde selten erkannt. Nur Kinder erkennen mich immer, sie schauen einen anscheinend anders an, vielleicht achten sie mehr auf die Augen", sagt Cécile Nordegg. Besser bekannt als Mama Linda Putz. Viele kennen sie aus dem Fernsehen wie sie leicht eckig grinsend an unberührten Sofas mit frisch aufgeschüttelten Pölstern, vorbei an polierten Wohnwänden durch ihr Zuhause tänzelt - dem Möbelhaus mit dem roten Stuhl, in das sie mit ihrer Werbefamilie im Jahre 1999 eingezogen ist. (Kultstatus: Die Familie Putz feier 20-Jahr-Jubiläum)