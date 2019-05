Facebook

Geboren wurde ich in Gmunden. Viel später erst hab ich das grün-gestreifte G’schirr von dort gesehen und mir gedacht: „Keine Ahnung, warum das Zeug so berühmt ist.“ Aufgewachsen bin ich in St. Gilgen am Wolfgangsee, und von dort gibt es eine frühkindliche Erinnerung: Ich ging in den Kindergarten, der von den Flügelhaubenschwestern, also den Pinguinen, geleitet wurde. Einmal hab ich etwas fallen gelassen und wurde als Strafe in ein Besenkammerl gesperrt. Das war schlimm. Ich habe heute noch Panik, wenn ich daran denke.

Als ich circa vier Jahre alt war, bin ich mit meiner Familie nach Braunau gezogen. Mein Vater, ein Erdöltechniker, hat in der Ölraffinerie dort gearbeitet. Er war quasi das schwarze Schaf der Familie. Die anderen waren Ärzte oder Konzertpianisten, er hat Chemie studiert. In Braunau hat’s mir als Bub sehr gut gefallen. Die Auen neben dem Inn, Baumkraxeln, Gefechte mit Jugendbanden, herrlich! Es gab zwei Volksschulen, eine davon wurde Prolo-Schule genannt. Dort waren arge Figuren, richtig wilde Hund’. Als Kind hat man ja keine sozialen Werte, die man sucht, ablehnt oder verteidigt. Für mich waren das einfach interessante Typen. Und von denen hab ich viel gelernt: raufen, fladern. Kurz: Ich ging in diese Prolo-Schule. Diese Abhärtung hat mich später, als Mittelschüler, gerettet, weil die wurden natürlich von den wilden Hunden heftig angeknurrt. Motto: „A blödes Wort und dei Haut hängt beim Taschlmacher.“

"Ich war eine Birn, aber ein hervorragender Schüler"

Eine Erinnerung aus der Schulzeit: Ich war Linkshänder, aber das durfte damals nicht sein. Also hat mir der Volksschuldirektor die linke Hand an den Sessel gebunden. Das hab ich meinem Vater erzählt, woraufhin dieser, ein sehr belesener Mensch, mit mir zum Herrn Direktor gefahren ist. Es war für mich eine große Genugtuung, zu sehen, wie mein Vater über den Direktor drübergefahren ist und dieser in Deckung gegangen ist. Generell war die Schulzeit aber super. Ich war eine Birn, aber ein hervorragender Schüler und auch gut im Sport. In der vierten Klasse Volksschule wollten mich übrigens die Wiener Sängerknaben anwerben. Dann hätt ich singen gelernt, richtig singen. Aber meine Mutter hat gesagt: „Nein, kommt nicht infrage, dann ist der Bua nie mehr daheim.“ Den Kontakt zu meinen wilden Spezis aus der Volksschule habe ich in der Mittelschule nicht verloren. Das ist für mich heute noch so: Die Ehrlichkeit, die Authentizität, das hat mit Bildung nichts zu tun. Es gibt sehr gescheite Menschen, die ich nicht ausstehen kann, weil sie vorgetäuschte Persönlichkeiten haben.

Mein Elternhaus würde ich als bürgerlich bezeichnen. Mein Vater war Mitglied beim „Bund sozialistischer Akademiker“, wobei ich später draufgekommen bin, dass das auch ein herrliches Versteck für ehemalige Nationalsozialisten war, wobei mein Vater politisch stets sehr korrekt war. Meine Mutter hingegen hat gerne positiv über die Kriegszeit gesprochen und von ihr kam auch öfter der Satz: „Es war nicht alles schlecht damals.“ Ich selbst bin ja als Braunauer sozialisiert worden und habe diverse Kranzniederlegungen vor dem Führer-Haus miterlebt. Aber ich hatte zum Glück einen guten Geschichtslehrer und sah früh Fotos von Konzentrationslagern. Das hat mich zutiefst getroffen. Und als ich 14, 15 Jahre alt war, haben dann Freunde und ich solche Huldigungsveranstaltungen für den Herrn Adolf gestört und uns mit der Polizei angelegt. Damals stand für mich fest: Man ist entweder Rebell oder Komplize.

"Die Amerikaner sind ziemlich deppert"

Als ich 18 war, habe ich mir selbst ein Stipendium in die USA verschafft – und dort bin ich dann nach der Matura hin, an eine Privatschule in Philadelphia. In den Staaten habe ich schnell feststellen müssen: Die Amerikaner sind ziemlich deppert. Sie haben mich immer gefragt, wie es so ist im Land der „ostriches“, also der Straußenvögel. Einmal habe ich einen Vortrag gehalten und den Studenten vom berühmten Alpen-Strauß erzählt. Das sei ein ganz seltener Vogel, habe ich referiert, mit weißer Brust und zwei roten Flügeln, also rot-weiß-rot, die Farben unserer Flagge. Das Interessante daran sei, dass eine Generation mit einem kürzeren linken Fuß geboren wird – sie müssen ja den Berg hinaufgehen. Oben legen sie dann ihre Eier. Bei den Tieren, die schlüpfen, ist es dann gegenverkehrt, also das rechte Bein kürzer, weil sie ja den Berg runtergehen müssen. Ich habe geredet und geredet und auf die Uhr geschaut, wie lange mir die Studenten diesen unglaublichen Unsinn glauben. Erst nach 19 Minuten hat jemand gefragt: „Are you serious?“ – Meinst du das ernst? In den USA habe ich mich für die Universität in Yale beworben – und tatsächlich, ganz im Ernst jetzt, die Zulassung erhalten. Da bin ich nach Österreich, wollt den großen Koffer packen und zurück nach Yale. Aber blöderweise hat mich die Militärpolizei einkassiert. Nichts mit der US-Eliteuni also, stattdessen Medizinstudium in Graz. Da war ich gut unterwegs und politisch voll motiviert. Man darf nicht vergessen, das waren die 68er-Jahre, die Zeit von Dutschke und Cohn-Bendit. Die schlagenden Verbindungen, die Schmissbrüder, waren meine natürlichen Feinde. Ich selbst war beim KSV, dem Kommunistischen Stundenverband – bis ich Fragen gestellt habe. Da habe ich gemerkt, das ist auch nicht meine Heimat. Ich hab zum Beispiel nicht verstehen wollen, dass ein Stalin angehimmelt wird. Da war ich plötzlich ein Renegat.

"Ich wusste, an der Uni habe ich keine Zukunft"

Aber auch meine Karriere als Medizinstudent hat bald geendet. Bei einer Anatomieprüfung bin ich mit einem Assistenten, einem Schmissbruder, aneinandergeraten. Der hat mich durch die Prüfung rasseln lassen, konnte mir aber nicht sagen, was ich falsch gemacht habe. Das Ganze hat damit geendet, dass ich zu diesem Herrn gesagt habe: „Wissen S’, was Sie sind? Ein Naziarschloch!“ Dann bin ich gegangen und habe gewusst, an dieser Uni habe ich keine Zukunft. Aber apropos Zukunft. Da hat mich, wir schreiben jetzt das Jahr 1981, ein gewisser Thomas Spitzer, wir kannten uns vom Straßentheater, angesprochen und zu mir g’sagt: „Geh, Oida, spring ein.“ Die EAV hat damals nämlich einen Sänger gebraucht. In einem alten Kuhstall haben wir die Show, Café Passé, geprobt. Vor dem ersten Konzert in der Wiener Arena hab ich die Hose gestrichen voll gehabt. Aber die Katastrophe blieb aus. Ich hab das Gefühl, das liegt ewig zurück. 1000 Jahre oder so.

Zur Person:

Klaus Eberhartinger, geboren am 12. Juni 1950 in Gmunden, ist Musiker, Sänger der Ersten Allgemeinen Verunsicherung, Entertainer und Moderator. Bei „Dancing Stars“ war er zuerst Teilnehmer und erreichte mit Tanzpartnerin Kelly Kainz den ersten Platz. Die vierte Staffel hat Eberhartinger moderiert, in der fünften saß er in der Jury, seit der sechsten Staffel ist er wieder als Moderator tätig. Seit Mitte der 90er-Jahre verbringt Eber-hartinger – ebenso wie Kumpel Thomas Spitzer – die Hälfte des Jahres in Kenia.