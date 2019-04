10 Tipps vom Experten Frischer Wind für eingeschlafene Beziehungen

Facebook

1. Den Partner verwöhnen.

Ihr Partner ist launisch, tut nicht was Sie wollen oder behandelt Sie nicht so liebevoll wie Sie es sich erwarten? Seien Sie selbst die Veränderung die Sie sich in der Beziehung wünschen. Geben Sie Ihr absolut Bestes, indem Sie Ihren Schatz so liebevoll behandeln wie Sie es umgekehrt gerne hätten.

2. Eltern first.

Ihr Nachwuchs sollte NICHT Priorität vor Ihrer Liebesbeziehung haben. Schließlich gibt es Kinder, weil es die Eltern gibt und nicht umgekehrt. Lassen Sie den fleißigen Papa und die brave Mama ruhig mal aus und unternehmen Sie etwas miteinander - nur zu zweit. Das kann ein Wochenendausflug sein, ein romantisches Picknick zu zweit im Grünen, oder einfach ein Essen bei Ihrem Italiener so wie früher. Keine Ausreden!

3. Feiern Sie sich.

Ob Sie jeden Morgen gemeinsam ausgiebig Frühstücken und plaudern, jetzt wo es draußen wieder warm ist am Abend eine Runde ums Haus machen oder wöchentlich bei einem Bummel zu zweit die Altstadt unsicher machen: Haben Sie ein paar Rituale, die Ihnen Gelegenheit geben, sich auszutauschen und Ihre Liebe zu zelebrieren.. Erinnern Sie sich daran, wie Sie sich kennengelernt hatten.

Was ist der Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer intimen Paarbeziehung? Sex und Leidenschaft! Die meisten Paare leben nach einer Weile nur noch wie Zimmergenossen zusammen und wundern sich dann, warum es statt dem Kribbeln des Anfangs immer mehr Streit gibt. Erinnern Sie sich an den Anfang Ihrer Beziehung zurück, an nächtliche Duschen, leidenschaftliche Berührungen und die Zeit, in der Sie kaum die Finger voneinander lassen konnten. Warten Sie nicht, sondern bemühen Sie sich und planen Sie ein erfülltes Sexleben. Mit dem Essen kommt der Appetit und bei zahlreichen Paaren wird die Lust auf Sex wieder mehr, sobald Sie sich bewusst um den Ursprung Ihrer Liebe bemühen.

5. JA zum gemeinsamen Weg.

Sie streiten ständig um Kleinigkeiten? Werden Sie sich bewusst darüber, dass Sie jede Minute nur ein einziges Mal im Leben zur Verfügung haben. Bedenken Sie, dass Sie mit Ihrem Partner im selben Boot sitzen und zeigen Sie öfter mal Größe indem Sie Unstimmigkeiten einfach übergehen, anstatt auf Ihr Recht zu pochen. Für die Liebe gibt es einen Ort jenseits von richtig und falsch, treffen Sie Ihren Partner dort, indem Sie trotz unterschiedlicher Meinungen immer wieder JA zum gemeinsamen Weg sagen.

6. Sagen Sie: „Fesch bist du heute!“

Im Alltag einer Beziehung vergessen wir häufig darauf unseren Partnern das zu geben, womit wir sie am Anfang der Beziehung überhäuft haben - positive Anerkennung und Komplimente! Tatsache jedoch ist, kaum etwas beflügelt uns mehr, als das Gefühl für einen geliebten Menschen etwas Herausragendes zu sein! Zeigen Sie Ihrem Liebling Ihre Begeisterung und Anerkennung besonders dann, wenn Sie ihn schon eine ganze Weile kennen.

7. Sprechen Sie Liebe.

Dreiviertel aller Kommunikation ist nonverbal. Entscheidend ist weniger was Sie sagen, sondern wie Sie es sagen. Erinnern Sie sich zurück an den “Frühling ihrer Beziehung“, daran wie Sie Ihren Liebling schon von weitem begrüßt hatten, wie zärtlich Sie sich in seine Arme geschmiegt hatten und wie liebevoll Sie gegenseitig sogar ohne Worte kommuniziert hatten. Selbst ein simpler Satz wie: „Schatz kannst du mir mal die Butter geben“ lässt sich so kommunizieren, dass Ihr Partner merkt er ist ihnen wichtig und wertvoll.

8. Sagen Sie „Ja!“

Sprachforscher haben einen wichtigen Unterschied in der Kommunikation glücklicher Paare. Den Unterschied macht, inwieweit die gegenseitigen Aussagen und Antworten einen Kommunikations-Block mittels NEIN oder ein Kommunikations-Angebot mittels JA Anschluss darstellen. Statt auf die Feststellung: „Ich hätte Lust auf Frühlingsrollen!“ antwortet statt: „Nein, chinesisches Essen ist so fett.“, besser mit: „Ja, lecker, aber italienisch könnte ich mir auch gut vorstellen!“

9. Spontan sein.

Eine leidenschaftliche und glückliche Liebesbeziehung braucht, um dauerhaft bestehen zu können, dringend auch eine gute Portion Abenteuer und Abwechslung. Wagen Sie für das Glück in Ihrer Beziehung auch Mal Dinge zu tun, die Ihr Partner nicht erwartet. Spontane Einfälle, überraschende Momente und Neues auszuprobieren sind für die Leidenschaft in Ihrer Beziehung ein Muss. Mit ein wenig Humor und Spieltrieb nicht zuletzt im sexuellen Bereich kommen manch eingerostete Muster wieder in Bewegung.

10. Einander verzeihen.

In einer Liebesbeziehung passieren unweigerlich manche Fehler oder Verletzungen. Paare, die nicht in der Lage sind, sich gegenseitige Fehler zu verzeihen und sich permanent negative Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit vor Augen halten, trüben ihre Zukunft. Wenn Sie oder Ihr Partner Fehler gemacht haben, lassen Sie nichts unversucht, diese Vergangenheit endgültig abzuschließen und zu bewältigen. Wenn Sie dazu alleine nicht in der Lage sind, nehmen Sie Hilfe in Anspruch!