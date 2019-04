Facebook

Fast ein Drittel der heimischen Singles wünscht sich mindestens (noch) ein Kind © (c) Getty Images (xijian)

Oft steht bei Singles die Karriere oder die Weltreise an erster Stelle oder es ist einfach nicht der richtige Partner in Sicht, um eine Familie zu gründen. Aber irgendwann kommt im Leben vieler Singles der Wunsch nach einem Baby auf. Wie sieht es mit Österreichs Alleinstehenden aus – wie ausgeprägt ist der Wunsch nach eigenen Kindern? Dazu hat die Online-Partneragentur ElitePartner bei marketagent.com in Auftrag gegeben.

Beziehungsstatus

Das Ergebnis: Fast ein Drittel der heimischen Singles wünscht sich (noch) ein Kind. Der größte Teil davon – ein Viertel (24 Prozent) – hat noch gar keine Kinder. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der unter 30jährigen hätte gerne Nachwuchs, danach sinkt der Kinderwunsch vor allem bei den Frauen rapide ab.



Ein erstaunliches Detail: Doppelt so viele Männer (39 Prozent) wie Frauen (19 Prozent) möchten Kinder – auch Männer, die schon Kinder haben, wünschen sich deutlich öfter noch weitere Kinder als Frauen.

Größerer Kinderwunsch bei Männern

„Der Kinderwunsch von Männern ist aufgrund biologischer Gründe weniger altersgebunden als bei den Frauen und daher oft jenseits der 40 ausgeprägter. Auch wenn bereits Kinder da sind, sind Männer aufgeschlossener, was weiteren Nachwuchs betrifft. Die Rolle als Vater steigert zudem bei Männern häufig die emotionale Verbundenheit zur Partnerin und zur Familie. Frauen sehen den Alltag mit Kindern oft realistischer, da sie die Kinderbetreuung von der Geburt bis ins Schulalter stressiger erleben als Männer. Neben dem Wiedereinstieg ins Berufsleben bleiben sie häufig auch Hauptverantwortliche in der Haushaltorganisation, der Erziehung und täglichen Versorgung des Nachwuchses“, betont die Psychologin Lisa Fischbach.

Ein Leben mit Windelwechseln und anstrengenden Nächten? 18 Prozent der Alleinstehenden sind noch unentschlossen, ob sie überhaupt Kinder haben wollen. Genauso viele Singles (18 Prozent) schließen Kinder ganz aus und entscheiden sich bewusst dafür, auch ohne Kinder glücklich zu sein. Allerdings können sich 22 Prozent der Singles vorstellen, auch ohne Partner ein Kind zu bekommen. 60 Prozent schließen das kategorisch aus.

Studiensteckbrief Die Studie im Auftrag der Online-Partneragentur ElitePartner wurde vom digitalen Markt- und Forschungsinstitut Marketagent.com durchgeführt. Das Institut befragte im Dezember 2018 mittels Online-Interviews 1.500 Österreicherinnen und Österreicher im Alter zwischen 18-69 Jahren, darunter 423 Singles. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die österreichische Gesamtbevölkerung.