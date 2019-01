Seitensprung Warum man daraus keine Affäre machen muss

Warum ein Seitensprung des Partners so oft ein Drama ist, was er über eine Beziehung aussagt und wie ein Paar wieder zusammenfinden kann. Was Therapeuten mit eigener Seitensprungerfahrung raten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) andreysafonov - stock.adobe.com

Fremdgehen ist der häufigste Trennungsgrund, da sind sich Paartherapeuten und die Umfragen der vergangenen Jahre einig. Gleichzeitig deuten Studien darauf hin, dass im Schnitt zumindest jeder Fünfte, der aktuell in einer Partnerschaft lebt, seinen Lebensmenschen schon einmal betrogen hat. Das Phänomen ist dabei wohl so alt wie die Menschheitsgeschichte. „Menschen sind unberechenbare Wesen mit der starken Tendenz, ihrer Lust zu folgen“, lautet das Resümee der deutschen Paarberaterin Stephanie Katerle, die im Vorjahr ein Buch zum Thema geschrieben hat. Dass Untreue zu schlimmen Schmerzen führt, steht für sie, wie für ihre Berufskollegen, außer Debatte - gleichzeitig sei Untreue in der romantischen Liebe als Sollbruchstelle eingebaut. „Sie gehört zum Programm“, sagt die Fachfrau. Die Frage sei allerdings, was ein Paar daraus macht. „Paare können die Untreue nicht bannen, aber sie können sie anders bewerten, ihr die Brisanz und Bedrohlichkeit nehmen“, meint sie und fügt hinzu: „Verbote und Einschränkungen helfen dabei nicht.“ Informationen und Umsicht hingegen schon.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.