Nicholas Ofczarek über seine Familie"Wenn nicht mehr geredet wird, ist es vorbei"

Meine Eltern sind beide Jahrgang 1939. Meine Mutter kommt aus dem anglophilen Raum, mein Vater aus Österreich – das ist schon einmal ein Riesenunterschied. Die beiden verkörpern also beide Seiten des Weltkriegs. Als dieser vorbei war, waren sie sechs Jahre alt. Es klingt vielleicht blöd, aber dieser Krieg ist bei mir noch anwesend. Da ist irgendetwas, das ich noch immer mittrage. Bei meiner 20-jährigen Tochter, denke ich, ist das nicht mehr so. Meine Eltern sind in einem sehr autoritären System aufgewachsen, ihre Eltern sind kurz vor bzw. nach der Jahrhundertwende geboren worden. Sie haben von ihren Eltern noch andere Werte vermittelt bekommen als ich. Meine Großväter, von denen ich einen noch kennengelernt habe, gaben an ihre Kinder Strenge und Disziplin weiter.





Es ist wichtig, dass man im Austausch bleibt, sich begleitet und bestärkt. Nicholas Ofczarek

