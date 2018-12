Steirerin in Uganda"Ich habe Weihnachten daheim noch nie versäumt"

Die Steirerin Katja Kerschbaumer lebt und arbeitet in Uganda. Der Heilige Abend daheim in Liezen ist für sie ein Fixpunkt im Kalender.

Wenn Katja Kerschbaumer dann meistens ab Mitte Dezember von Uganda heimkommt, kostet sie den Advent voll aus © KK/Privat

Zehn Stunden, dann ist Weihnachten wieder ganz nah. Wohlgemerkt: Flugstunden. So lange dauert es mindestens, um von Uganda nach Österreich zu kommen. Katja Kerschbaumer aus Liezen tritt diese Reise jedes Jahr im Advent an. Mit unbändiger Vorfreude auf das Fest. Die Steirerin lebt seit mehr als zehn Jahren in der ugandischen Hauptstadt Kampala, wo sie mittlerweile in der österreichischen Botschaft arbeitet, verheiratet ist und einen vierjährigen Sohn hat. Auch davor war sie häufig im Ausland – USA, Russland, Usbekistan, Kasachstan – und so weiter. „Obwohl ich fast mein ganzes Leben lang unterwegs war, habe ich Weihnachten daheim noch nie versäumt."