Weihnachten Nur bei der Kulinarik zum Fest wird bei den Österreichern nicht gespart

389 Euro werden im Schnitt für Geschenke ausgegeben. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Demox Research unter 1000 Personen. "Die Österreicher freuen sich auf Familienfeiern (68 Prozent) und die Zeit mit Verwandten und Kindern (54 Prozent). Der Einkauf von Weihnachtsgeschenken (ist 46 Prozent der Befragten wichtig) verliert an Bedeutung (2017:57 Prozent). An den Feiertagen steht die gemeinsame Zeit im Mittelpunkt und damit auch sehr stark die kulinarischen Freuden", so Paul Unterhuber, Geschäftsführer von Demox Research.

Kulinarische Freuden an Weihnachten

51 Prozent sehen die kulinarischen Freuden an den Weihnachtstagen als besonderen Höhepunkt. Für 63 Prozent sind die traditionellen Weihnachtskekse unerlässlich. Ein besonderer Braten kommt vor allem in Wien, Niederösterreich und der Steiermark auf den Tisch. Weihnachtliche Würste in Oberösterreich, Kärnten und Salzburg. Mehr kalte Speisen in Tirol und der Steiermark. Traditionelle Spezialitäten der Region in Vorarlberg und im Burgenland.

Durchschnittlich geben die Österreicher in diesem Jahr 389 Euro aus, 2017 waren es noch 408 Euro. Beim Schenken zeigen sich die Niederösterreicher besonders spendabel (im Schnitt 466 Euro), die Tiroler (419 Euro) und die Steirer (389 Euro). Die Wiener liegen mit 387 Euro pro Kopf fast im Österreich-Schnitt. Die Oberösterreicher (357 Euro), Salzburger (352 Euro), Kärntner (331 Euro), Burgenländer (319 Euro) und Vorarlberger (253 Euro) unter dem Schnitt.

Christkindlmärkte erfreuen sich größter Beliebtheit

Sieben von zehn Befragten besuchen gerne einen Christkindlmarkt (bzw. haben bereits einen besucht) - die stimmungsvolle Umgebung auf den zahlreichen Märkten ist für 64 Prozent klar durch Punsch und Glühwein geprägt. Für jeweils 31 Prozent stehen Besinnlichkeit und das gemeinsame Erlebnis mit Freunden im Mittelpunkt. 61 Prozent sehen allerdings die große Zahl an Besuchern kritisch. 23 Prozent stören "betrunkene Personen". Nur 19 Prozent haben konkrete Sicherheitsbedenken beim Besuch eines Marktes.

36 Prozent der Österreicher verschenken in diesem Jahr Gutscheine - damit bleiben sie das Top-Geschenk (2017: 40%). Für die Kleinsten sind Spielwaren aller Art ein besonderer Hit (28 Prozent verschenken Spiele), aber auch Bargeld (26 Prozent), Bücher (21 Prozent) Kleidung (15 Prozent), Parfumerieartikel (14 Prozent) und Selbstgebasteltes (13 Prozent) landen unter dem Christbaum. Fast jeder Zehnte wählt Gesundheitsprodukte, Urlaube, Elektronik, Haushaltsartikel oder Multimediaartikel als Geschenk aus.