Achtung Erstickungsgefahr!Baby-Schlafsäcke werden zurückgerufen

In mehreren Fällen hat sich herausgestellt, dass sich der Reißverschluss der Schlafsäcke Micky & Minnie Maus/Snoopy mit der Artikelnummer 30139 und 43888 unter Umständen lösen kann, sodass Erstickungsgefahr drohen kann.

Der Schlafsack mit der Artikelnummer 30139 (Micky & Minnie Maus) wurde im Zeitraum vom Juni 2017 bis September 2018 verkauft. Der Schlafsack mit der Artikelnummer 43888 (Snoopy) wurde im Zeitraum vom Juni 2018 bis September 2018 verkauft.

Die Artikelnummer findet ihr auf dem Waschetikett an der Innenseite des Artikels. Sollte sich dieser Artikel in Ihrem Besitz befinden, möchten wir Sie bitten, den Artikel in eine Zeeman-Filiale in Ihrer Nähe zurückzubringen. Dort erhalten Sie sofort Ihr Geld zurück. Zeeman legt großen Wert auf Qualität und Sicherheit und unternimmt alles, damit nur sichere Produkte verkauft werden.