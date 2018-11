Markenkult Wenn der Schulhof zum Laufsteg wird

Markenkleidung als Statussymbol und Mittel der Selbstdarstellung: Auch an Schulen kann das zu sozialen Spannungen führen. In England gibt es bereits erste Verbote für Luxusprodukte.

© (c) yanlev - stock.adobe.com

Die Ankündigung sorgte international für Aufsehen. Nach Weihnachten ist es Schülern der Woodchurch High School im englischen Birkenhead nicht mehr erlaubt, mit Winterjacken der (sehr) teuren Marken Moncler, Pyrenex und Canada Goose in die Schule zu kommen. Man wolle mit dem Verbot „poverty shaming“ verhindern, also das Gefühl, sich für Armut schämen zu müssen. Die Jacken würden einen Keil in die Schulgemeinschaft treiben. Mitschüler aus weniger finanzkräftigen Elternhäusern würden sich unter Druck gesetzt und stigmatisiert fühlen, argumentiert die Schuldirektorin.

