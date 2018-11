Facebook

„Aufgrund von räumlichen Distanzen wird der Kontakt zwischen Enkeln und Großeltern oft spärlich. Diese Distanzen spielen aber keine Rolle, wenn Großeltern und Enkel miteinander telefonieren oder sich Nachrichten schicken. Mit einem Handy werden solche Distanzen einfach überbrückt“, sagt Eveline Pupeter, CEO und Eigentümerin von emporia.

Für die ältere Generation, die ein internetfähiges Handy nutzt, ist es längst eine Selbstverständlichkeit sich mit ihren Kindern, Enkeln und Freunden über das Smartphone zu verabreden, in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe Fotos zu posten und den Enkel zu fragen, wie es denn in der Schule läuft. Eine Studie, die von emporia in Auftrag gegeben wurde, zeigt auf, dass 76 Prozent aller Enkel gerne mehr Kontakt zu ihren Großeltern hätten.