An Halloween scheiden sich die Geister: Aus Amerika soll er kommen und zur Konsumsucht verführen - was hinter dem Brauch steckt und warum man Kindern den Spaß, Süßes zu sammeln, lassen sollte.

Buh! Gruselfaktor mit Kürbisfratzen zu Halloween © (c) gpointstudio - stock.adobe.com (Anna Bizon)

Spannend, was rund um Halloween so passiert. Jedes Jahr werden Gruselgeschichten ausgegraben. Im wahrsten Sinn des Wortes. Denn das große Gruseln könnte einem kommen, wenn wieder einmal die Kelten als Urheber des Brauchs genannt werden. Oder waren es gar die Amerikaner? So schrill wie die Nacht auf den 1. November teils auch hierzulande gefeiert wird, klingt das mehr als plausibel. Doch ganz so einfach ist es nicht.