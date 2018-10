Facebook

DIE FRAGE: Ich brauche Ihre Erfahrung, um zu wissen, ob ich nicht einen groben Fehler mache. Ich bin seit 15 Jahren verheiratet und per Zufall draufgekommen, dass mein Mann mich schon länger betrügt. Im ersten Moment wollte ich einfach alles hinschmeißen und gehen. Jetzt aber frage ich mich, was denn sein Motiv war, das zu tun. Ich möchte ihn verstehen und dadurch vielleicht eine neue Basis für eine gemeinsame Zukunft finden. Einfach so zu tun, als ob nichts geschehen wäre, geht nicht. Aber auch nicht, so zu tun, als ob uns all die Jahre nichts verbunden hätte. Schaffen es Paare, danach so zueinanderzufinden, dass sie einander wieder ver-trauen und lieben können? Meine Freundinnen raten mir alle davon ab zu

bleiben.

Elia Bragagna leitet die Praxis Sexmed in Graz © KK DIE ANTWORT: Zu bleiben, wird keine leichte Aufgabe sein, aber eine lohnende, wenn Ihr Mann bereit ist, sich offen und ehrlich der Situation zu stellen. Paare machen in solchen Situationen verschiedene Phasen durch, die für beide sehr herausfordernd sind. Sie müssen mit der Verletzung und dem Vertrauensbruch umgehen lernen. Ihr Partner muss erkennen, welche Wunden er mit seiner Handlung gesetzt hat, und Verantwortung dafür übernehmen. Er wird auch sehr viel Geduld brauchen, denn es werden bei Ihnen immer wieder schmerzhafte Erinnerungen aufpoppen, die nicht einfach abzustellen sind. Sie werden erkennen, welche wichtigen Anteile sie beide dem anderen zuliebe aufgegeben haben, ohne zu erkennen, wie wichtig diese für Sie persönlich und die Partnerschaft waren. Es kann sehr wehtun, wenn Sie eventuell erfahren, dass er gerade das bei der anderen gesucht hat. Sie werden aber auf dem ehrlichen Boden neu zueinanderfinden und eine besonders tiefe Liebesbeziehung leben können. Das erlebe ich täglich bei den Paaren in meiner Praxis.