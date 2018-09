Facebook

© Sven Vietense - Fotolia

Der Wunsch nach Eigenständigkeit und die Verlockung, so leben zu können wie man möchte, sind die häufigsten Gründe, warum junge Erwachsene von zuhause ausziehen. 82 Prozent der Befragten gaben an, dass sie beweisen wollten, auf eigenen Beinen stehen zu können. Das zweitwichtigste Motiv war, die "eigene Unordnung" endlich ausleben zu können. Das meinten acht von zehn Österreichern. (Überblick: Mietkosten in Österreich)

Ein Immobilienportal hat im März 815 Österreichern zwischen 18

und 55 Jahren befragt, warum sie das Elternhaus verlassen haben. Die

Wohnung einzurichten, wie man möchte und Freunde jederzeit einladen

zu können, motivierten ebenfalls zur Nestflucht. Der Kontakt zu den

Eltern riss nach dem Auszug jedoch nur bei den Allerwenigsten ab.

Drei Viertel der Umfrageteilnehmer besuchten die Eltern, weil sie

sie einfach mal wiedersehen wollten. Bei sieben von zehn ist dafür

ein besonderer Anlass wie Geburtstag oder Weihnachten notwendig.

Sich wieder einmal so richtig verwöhnen zu lassen, war nur für jeden

Fünften ein triftiger Grund, in die elterliche Wohnung

zurückzukehren. Die Wäsche ließ sich nach dem Auszug nur noch jeder

Zehnte im Hotel Mama waschen.

Pärchen-Wohnungen liegen übrigens laut der Umfrage vor

Single-Wohnungen und WGs. Knapp die Hälfte sind gleich mit ihrem

Partner in die erste eigene Wohnung gezogen. Etwa ein Drittel aller

Befragten suchte sich alleine ein Domizil. Und nur jeder Zehnte

entschied sich für eine Wohngemeinschaft. Die Garconniere hat

ausgedient, die ideale erste Wohnung hat aus Sicht der Befragten 74

Quadratmeter. Für die meisten Nestflüchtlinge bleibt die größere

Bleibe aufgrund der hohen Mieten aber Wunschdenken. Nur in Kärnten

und im Burgenland liegt man einigermaßen im geplanten Budget - hier

beträgt die Miete für die 50 Quadratmeter-Wohnung etwa 500 Euro pro

Monat, berichtete ImmobilienScout24.