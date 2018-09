Familie Umfrage: Die Jungen gestalten Europa

Facebook

© oneinchpunch - stock.adobe.com

Während die europäischen Staats- und Regierungschefs über die Zukunft

Europas diskutieren, gibt eine Online-Umfrage jungen Menschen die

Möglichkeit, ihre Wünsche und Anliegen kundzutun. UNICEF und

Eurochild laden Kinder und Jugendliche dazu ein, an der Umfrage

„Europa für Kinder“ (Europe Kids Want) teilzunehmen. Die Fragen

beschäftigen sich mit Erfahrungen mit dem Familienleben, Schule und

Gesellschaft sowie Wünschen und Gedanken zu Europa.

(Zur Umfrage)

Die Umfrage läuft bis 1.Oktober 2018 und ist für junge Menschen

bis 30 offen. Obwohl sie sich an Kinder und Jugendliche in der

Europäischen Union richtet, sind auch Antworten von Kindern außerhalb

der EU willkommen.

Am Weltkindertag sollen die Ergebnisse der Umfrage mit

Vertreterinnen und Vertretern der Politik diskutiert werden. Dazu

kommen Jugendliche aus ganz Europa auf Initiative von Antonio Tajani,

dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, am 20. November 2018 im

Europäischen Parlament in Brüssel zusammen. Aus Österreich sendet

UNICEF Österreich in Kooperation mit der Bundesjugendvertretung zwei

Jugendliche nach Brüssel.

„Verantwortliche Personen in der Politik sollen erfahren, was

junge Menschen in Europa denken. Durch diese Initiative kann die

österreichische Jugend als europäische Bürgerinnen und Bürger die

Zukunft mitgestalten und ihre Ansichten über das Europa, das sie

wollen, austauschen“, betont Corinna Geißler, Kinderrechtsbeauftragte

von UNICEF Österreich.