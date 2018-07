Facebook

© detailblick-foto - Fotolia

Hält sich der Vater vor der Zeugung in der Kälte auf, haben die Nachkommen mehr aktives braunes Fettgewebe. Dieses schützt vor Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen. Informationsüberträger sind laut einer Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich die Spermien.

Braunes Fettgewebe hilft beim Verwerten überschüssiger Energie. Je mehr eine Person von dem Gewebe hat und je aktiver es ist, desto geringer ist für sie das Risiko, übergewichtig zu werden oder Stoffwechselerkrankungen zu entwickeln. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von ETH-Professor Christian Wolfrum konnte nun zeigen, dass eine zentrale Weichenstellung schon vor der Zeugung stattfindet.

Untersuchungen an Mäusen haben ergeben, dass Nachkommen mehr aktives braunes Fettgewebe haben, wenn sich ihr Vater vor der Zeugung in kühlen Gefilden aufgehalten hat. Ein Umwelteinfluss, dem sich der Vater aussetzt, überträgt sich also auf dessen Spross.

Der Zusammenhang findet sich auch beim Menschen. ETH-Forschende analysierten zusammen mit Kollegen des Universitätsspitals Zürich computertomografische Bilder von 8.400 erwachsenen Patienten. Dabei zeigte sich, dass Personen, die von Juli bis November Geburtstag haben - und somit im Winterhalbjahr gezeugt worden sind - signifikant mehr aktives braunes Fettgewebe haben als Personen mit Geburtstag von Jänner bis Juni.