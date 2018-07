Facebook

© (c) CBS /Landov

Gute Nacht, John-Boy! Und eins nach dem anderen gehen im Haus der Waltons die Lichter aus. Hinter den Sägewerksbetreibern - die heute, 45 Jahre später, schon wieder wie eine zusammengecastete Hipster-Familie aussehen - liegt wieder einmal ein erlebnisreicher Arbeitstag. Weil man ein Rehkitz befreit, Geld für eine Operation zusammengekratzt, jemanden aus einem Feuer gerettet oder einen Räuber dingfest gemacht hat. Man hatte schnell verstanden, wer im Schatten der Blue Ridge Mountains die Guten waren. Fest stand auch, dass die Welt nach 45 Minuten ganz sicher wieder in Ordnung war und alle Kinder gewaschen und rechtschaffen müde in ihren Betten lagen.

Carmen Oster Redakteurin Beilagen, Mode & Lifestyle Mehr von Carmen Oster

16 Jahre später sah der amerikanische Familienalltag im TV schon ganz anders aus. Zum Beispiel, wenn Roseanne Conner mit fettiger Pizza, Papptellern und derben Witzen zur Raubtierfütterung ihrer Rasselbande rief. Maurer-Dekolleté des Vaters inklusive.„Zu Zeiten von Serien wie den Waltons war es so, dass in pädagogisierender Weise das Idealbild der Familie gezeichnet wurde. Es waren idealisierende Formate, die die Zuschauer unter Druck gesetzt haben, weil eine gute amerikanische Familie so funktionieren sollte“, sagt Medienpsychologe Peter Vitouch, der den Wandel der TV-Familien vor allem in der Konkurrenzierung der Sender ortet. „Man musste etwas bringen, was außergewöhnlich war. Mit der zigsten Heile-Welt-Serie lockte man niemanden mehr hinter dem Ofen hervor.“ Wobei man wieder bei Serien wie „Party of Five“ oder „Roseanne“ wäre, die das Leben schon nicht mehr ganz so weichgezeichnet schilderten.