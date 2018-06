Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Plötzlich allein zuhause © georgerudy - stock.adobe.com

Daniela (53) hat sich niemals darüber Gedanken gemacht, wie es sich anfühlen wird, wenn Hanna (18) nicht mehr zu Hause wohnt. Das war immer so weit weg. Da waren der erste Zahn, der erste Schritt, der erste Schultag, die vielen Elternsprechtage, die Zahnspange, Geburtstagsfeiern, Lernstress, Liebeskummer, Maturaball, die letzten Prüfungen – all das hat Daniela in den letzten 18 Jahren in Atem gehalten. Da war keine Zeit, um sich Gedanken über die Zukunft zu machen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.