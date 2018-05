Facebook

Mobilitätsbildung ist heutzutage fester Bestandteil in den Lehrplänen der Volksschulen, spielt an weiterführenden Schulen hingegen oftmals eine untergeordnete Rolle. Zwar ist Mobilitätsbildung dort als unverbindliche Übung vorgesehen, ohne jedoch im Stundenplan fix verankert zu sein. Aus diesem Grund wurde „Mit Risi & Ko unterwegs“ entwickelt: Modulare Unterrichtsmaterialien für die 5. bis 8. Schulstufe, die flexibel in den Schulalltag integriert werden können.

Wie Kinder und Jugendliche Mobilität erleben

Der Alltag von 10- bis 14-jährigen Schülern ist verstärkt durch Mobilität und einer selbständigen Teilnahme am Straßenverkehr geprägt. Mit zunehmendem Alter erweitern sich Bewegungsraum und Aktionsradius – Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel gewinnen an Bedeutung, ebenso Trendsportgeräte wie Skateboard, Inlineskates und Scooter.

Gleichzeitig ist in diesem Alter vermehrt eine entwicklungsbedingte Neigung zu riskanten Verhaltensweisen und Regelverletzung zu beobachten. „Die wachsende Mobilität eröffnet den Jugendlichen zwar neue Möglichkeiten und Perspektiven, ist aber auch mit Risiken verbunden“, so KFV-Expertin Veronika Zuser. „Gerade heute, wo zum Beispiel Ablenkung eine immer größere Rolle spielt, ist es daher von Bedeutung, die Heranwachsenden in ihrer Entwicklung zu verantwortungsbewussten und sicheren Verkehrsteilnehmern bestmöglich zu unterstützen."

Zentrales Element bei Risi & Ko ist die Verwendung von Identitätsfiguren. Die Schüler begleiten die fünf Protagonisten Risi, Hugo, Lila, Theo und Keule auf ihren Abenteuern durch die verschiedensten Themenbereiche der Mobilitätsbildung. Die einzelnen Charaktere repräsentieren unterschiedliche Persönlichkeiten und Risikotypen und bieten somit eine ideale Identifikations- und Projektionsfläche für eigene Erfahrungen und Verhaltensweisen.

Die Unterlagen Kostenlos Analog und Digital verfügbar

Die Unterlagen können über die Risi & Ko Website www.risi-und-ko.at sowohl als Download als auch als Hard-Copy kostenlos bezogen werden.

