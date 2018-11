Warum ein braves Christkind keine lebenden Geschenke unter den Weihnachtsbaum legt und was zu beachten ist, wenn ein Tier neues Familienmitglied wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ob Chinchilla, Hund oder Katze – sie alle gehören nicht als Geschenk unter den Weihnachtsbaum © FOTOLIA

Wir alle haben es schon erlebt: Die Geschenke, die am 24. Dezember nach dem Auspacken der Renner sind, landen manchmal schon am zweiten Weihnachtstag ungeliebt in der Ecke. Und im allerschlimmsten Fall ist das ungeliebte Präsent lebendig.

Vor dem Gesetz mögen Tiere in Österreich leider immer noch als Sache gelten, aber sie sind ganz bestimmt kein Spielzeug, das man unter den Christbaum legt. Dennoch landen jedes Jahr lebende Geschenke unter der Tanne, insbesondere Hundewelpen. Die Ernüchterung kommt oftmals erst einige Wochen später – denn Haustiere sind nicht nur süß und kuschelig, sondern sie kosten Zeit, Mühe und Geld. Sie bedeuten mitunter jahrzehntelange Verantwortung. Und wenn einem das bewusst wird, dann steht man da, mit dem flauschigen „Fehlkauf“.

Für viele führt der Weg dann ins Tierheim. „Die Entscheidung, ein Haustier in der Familie aufzunehmen, sollte wohlüberlegt sein. Die hektische Weihnachtszeit ist für diese Entscheidung der völlig falsche Zeitpunkt“, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, der als größtes Asyl Österreichs pro Monat im Schnitt 120 bis 150 Abgaben verbucht.

Zehn Fragen, die sich künftige Tierbesitzer stellen sollten Sind alle Familienmitglieder damit einverstanden, dass ein Tier ins Haus kommt? Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit der Anschaffung eines Haustiers Verantwortung für viele Jahre übernehmen? Haben Sie und Ihre Familie genügend Zeit, um dem Tier und seinen Bedürfnissen gerecht zu werden? Welche Art von Tier passt am besten zu ihrem Leben? Haben Sie bedacht, dass sich nicht alle Tiere für Einzelhaltung eignen? Ist jemand in der Familie auf Tierhaare allergisch? Können Sie die Kosten für Tierarzt, Futter, Versorgung und Ausstattung tragen? Dürfen Sie in der Wohnung das gewünschte Tier halten und können Sie ihm genügend Platz bieten? Wer übernimmt die täglichen Aufgaben rund um das Tier? Wer kümmert sich um das Tier, wenn Sie auf Urlaub fahren?

Um ihren Schützlingen ein solches Schicksal zu ersparen, gehen seriöse Tierschutzvereine und Züchter in der Vorweihnachtszeit bei der Vergabe besonders selektiv vor. In Zoohandlungen – die Kette Fressnapf ist mit dem Verkaufsstopp von Kleinsäugern (z. B. Kaninchen) in der Woche vor Weihnachten die Ausnahme – laufen die Tiere viel größere Gefahr, als ungeliebtes Spontangeschenk unter dem Christbaum zu landen.

Vom Kauf von Vierbeinern im Handel wird dringend abgeraten. Angebliche Rassehunde auf Märkten oder über das Internet aus dem Ausland zu erwerben, davor warnt Heinz Heistinger von der Österreichischen Tierärztekammer eindringlich: „Sie stammen oft aus Tierfabriken, in denen unter qualvollen Umständen vermehrt wird.“

WISSENSWERT Es gilt die Faustregel, dass Kinder ab diesem Alter die Verantwortung für die Pflege eines Haustiers übernehmen können. Ab vier Jahren kann man ihnen kleinere Aufgaben rund um das Tier übertragen.

Mit geschätzten 1,5 Millionen Tieren, die in Österreichs Haushalten leben, ist die Katze das beliebteste Heimtier des Landes. Auf Platz zwei liegen Hunde mit rund 600.000 Vertretern.

Pro Tag verbringt der Österreicher 45 Minuten mit der Pflege und Versorgung seiner Haustiere.

Auch wenn sich die Familie gemeinsam und wohlüberlegt für die Adoption eines pelzigen Mitglieds entschieden hat, sind die Feiertage kein geeigneter Zeitpunkt, um die Vierbeiner möglichst stressfrei an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. „Man sollte sich als Familie zu Weihnachten die Zeit schenken, sich vorzubereiten“, rät Heistinger.

Zum Beispiel mit einem Besuch im Tierheim, auf der Pflegestelle eines privaten Vereins: „Meist gibt es die Möglichkeit, mit den Hunden dort spazieren zu gehen oder Zeit mit den Katzen zu verbringen.“ Auch für einen Kauf beim Züchter gilt: „Die Familie sollte sich das neue Mitglied gemeinsam aussuchen.“ Tiere haben unterschiedliche Charaktere, nicht alle sind für Kinder geeignet und die Chemie zwischen Zwei- und Vierbeinern muss stimmen.

Wer seinen Kindern dennoch am 24. Dezember etwas Tierisches unter den Baum legen möchte, kann das mit einem „Teaser-Geschenk“ tun: etwa einem symbolischen Stofftier, einem Gutschein oder einem Buch zum Thema. Und dann sind es ja vielleicht nur mehr ein paar Mal Schlafen, bevor der neue, vierbeinige Freund dann wirklich einziehen kann.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.