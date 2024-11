An dieser Stelle habe ich vor einiger Zeit erzählt, wie bei uns die Legende rund um den Osterhasen recht abrupt eine Entzauberung erfuhr, weil ich mich unüberlegt versprochen hatte. Beim Christkind lief es anders. Das Kind hatte nämlich schon seit Jahren Bedenken, wie es das Christkind schaffen konnte, durch geschlossene Fenster und Türen mit den Geschenken ins Zimmer mit dem Christbaum zu gelangen. Es war kein Misstrauen gegen uns, sondern pures Interesse an der Physik. Während er anfangs versuchte, durch das Schlüsselloch zum Baum zu lugen (kein Erfolg), wurden die Methoden mit der Zeit ausgefeilter. Als ich eines Weihnachtsabends das Zimmer noch schnell betrat, um letzte Geschenke unter dem Christbaum zu drapieren, fiel mir ein seltsam aufgestelltes iPad auf. Bei näherer Betrachtung filmte es alles, was in dem Zimmer passierte. Blöd nur, dass irgendwie das Material gelöscht wurde ...

Und wieder konnte kein Beweis für das Christkind und dessen Tricks erbracht werden. Vielleicht hätte ich die Aufzeichnung laufen lassen sollen? Eine Weltsensation wäre uns sicher gewesen.