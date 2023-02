Wenn der Boden zur Decke wird und Möbel über den Köpfen der Besucher hängen, geht wohl etwas nicht mit rechten Dingen zu. Oder doch? Werfen Sie einen Blick in Häuser, die das ganze Jahr kopfstehen.

Im Fasching geht es vielerorts nicht mit rechten Dingen zu. Im "Verrückten Haus" im deutschen Bispingen steht die Welt das ganze Jahr über kopf – weil das komplette Haus auf dem Dach steht. Das 120 Quadratmeter große Gebäude teilt sich in zwei Etagen und verfügt über all jene Zimmer, die auch ein "normales" Haus zu bieten hat. Nur, dass in der Küche der Esstisch von der Zimmerdecke hängt oder Modelleisenbahn über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher ihre Kreise zieht. Damit aber noch nicht genug, denn das Haus ist um über sechs Grad längs und auch quer geneigt. Eine Herausforderung für den Gleichgewichtssinn der Besucherinnen und Besucher der Tourismusattraktion. Klicken Sie sich durch die Fotoserie und sehen Sie die verrückten und um 180 Grad gedrehten Schnappschüsse der Besucherinnen und Besucher.

Wenn Häuser einen Handstand machen

Aber man muss nicht in die Ferne schweifen, auch in Österreich, genauer genommen in Terfens im Inntal, lassen sich Häuser erleben, die auf dem Kopf stehen. Neben Küche oder Schlafzimmer, die in "Haus Steht Kopf" von der Decke "hängen", lässt sich in der Garage auch ein VW-Käfer bestaunen, der kopfüber parkt.

© Tirolland

Auch in Kolumbien steht im "Casa Loca" ("verrücktes Haus") die Welt Kopf. Das Haus wurde von dem Österreicher Fritz Schall erbaut, der sich damit auch einen lang gehegten Traum erfüllt hat. Nach einem Besuch in dem Tiroler "Haus Steht Kopf" wollte er die Idee auch in Kolumbien umsetzen. Lesen Sie mehr dazu im Bericht der Kleine Kinderzeitung.