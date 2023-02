Mehr Platz und mehr Grün – das war der Wunsch von Familie Schönherr-Frischenschlager. Heute genießen sie die Geräumigkeit und die technischen Finessen in einem Wohnbau, für den sich sogar die Forschung interessiert.

"In unserer alten Wohnung mussten meine Frau und ich im Wohnzimmer auf der Couch schlafen, weil wir zu wenig Platz hatten", erklärt Patrick Frischenschlager und seine Lebensgefährtin Natascha Schönherr nickt erleichtert, weil diese Zeiten vorbei sind. Die Familie begab sich also auf Wohnungssuche und wurde bei "Das Ritter" in Feldkirchen bei Graz fündig. Heute können sich Vanessa (11) und Elias-Noel (3) – in ihren Kinderzimmern austoben und auch Mama und Papa die Ruhe ihres Schlafzimmers genießen. Neben den 82 Quadratmetern Wohnfläche und einer Terrasse gibt es auch einen Garten – somit ist auch Katze "Tiggi" glücklich.