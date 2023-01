Mehr Sport betreiben, sich gesünder ernähren, mit dem Rauchen aufhören: Zu Jahresbeginn haben die guten Vorsätze wieder Saison. Neurobiologen erklären, wie man den inneren Schweinehund austricksen kann - damit sich heuer wirklich etwas ändert.

Das Linzer Marktforschungsinstitut hat im Dezember 2022 erhoben: Ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher hat auch für 2023 eine Reihe guter Vorsätze. Vor allem Personen mit höherer Bildung, Menschen unter 35 Jahren und Frauen haben Lebensstiländerungen ins Auge gefasst. Ganz hoch im Kurs stehen Bewegung und Sport, gefolgt von gesünderer Ernährung und bewusstem Leben leben. In Anbetracht der aktuellen Wirtschaftssituation wenig überraschend: 31 Prozent wollen auch sparsamer sein.

"Aus der Forschung ist dokumentiert, dass langfristige Änderungen von Gewohnheiten nur in etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle gelingen", sagt der Neurobiologe, Vortragsredner und Buchautor Marcus Täuber. Unser guter Wille kratze nur an der Hirnoberfläche. "Langfristige Veränderung erfordert eine starke Belohnung", erklärt Täuber und hat fünf Strategien an die Hand, mit denen wir hirngerecht ans Ziel kommen: