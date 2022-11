Im Sommer geht es ruckzuck – ab mit dem Wäscheständer auf den Balkon oder in den Garten, und schon wenig später sind Hosen, Socken und Leiberln wieder trocken. Aber was tun im Winter, wenn die Wäsche drinnen trocknen muss und man keinen Wäschetrockner hat oder ihn im Sinne von Umwelt und Geldbörserl nicht unbedingt verwenden will?