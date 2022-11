Ein typisch mussiger oder erdiger Geruch, der einem in die Nase steigt oder unappetitliche braun-grünliche oder gar schwarze Flecken an den Wänden - so riecht es oder sieht es aus, wenn sich Schimmel im Zuhause breit macht. Und das passiert anscheinend gar nicht so selten. Einer im Jahre 2021 durchgeführten Marketagent-Umfrage zufolge, hatte es rund ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher bereits einmal mit Schimmel in den eigenen vier Wänden zu tun. Und auch als Folge des derzeit überall angesagten Einsparens von Heizkosten könnte Schimmel vermehrt zum Problem werden, denn er liebt es vor allem feucht und kühl. Und das kann eine Folge von falschem Lüftungsverhalten und zu wenig Heizen sein.

