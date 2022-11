480 Hektar groß, mit Reithalle, Gästehäusern und See samt eigenem Bootshaus: Die Ranch aus der fiktiven Westernstadt "Big Whiskey" steht zum Verkauf.

Für rund 25,5 Millionen Kanadische Dollar (rund 18,9 Millionen Euro) steht die fiktive Westernstadt "Big Whiskey" aus dem Westernklassiker "Unforgiven" (1992) in der kanadischen Provinz Alberta am Rande der Rocky Mountains zum Verkauf. Auf dem 480-Hektar großen Grundstück befinden sich eine Lodge, mehrere Gästehäuser, eine Reithalle, ein 11-Hektar großer See mit Bootshaus sowie die originale Filmkulisse der Wildweststadt aus "Unforgiven".

„Der Film wurde in der Gegend um die Ranch gedreht. Während der Filmarbeiten hat Clint Eastwood auf der Ranch gewohnt und auch seine Co-Stars Morgan Freeman, Gene Hackman und Richard Harris verbrachten hier viel Zeit. Die jetzigen Eigentümer haben die fiktive Westernstadt "Big Whiskey", die im Film gezeigt wird, gekauft und auf diesem Grundstück wieder aufgebaut. "Das Anwesen ist sensationell und ein Stück Wilder Westen mitten in Kanada", sagt Chris Burns von Engel & Völkers Vancouver.

Die bekannte Filmkulisse aus dem Western "Unforgiven", in charakteristischer Architektur der US-amerikanischen Pionierzeit, umfasst ein Ensemble an Gebäuden, das nach Original-Plänen auf dem Grundstück wieder aufgebaut wurde und vollkommen intakt und nutzbar ist. Die Wildweststadt besteht aus einem Sheriff-Büro mit zwei Gefängniszellen und antikem Waffenschrank, einem Saloon mit Bar und Spielhalle, einer Schmiede, einem Pferdestall mit drei Boxen, einer Bank sowie einer Schreinerei. Zusätzlich gibt es in der Stadt noch ein voll ausgestattetes Kaufmannsgeschäft sowie eine kleine weiße Schindelholz-Kirche mit antiken Bänken und einem Glockenturm. „Die Besitzer haben die Stadt aus Freude und Leidenschaft für Westernfilme erbaut. Außergewöhnlich ist, dass es sich eben nicht nur um Fassaden handelt, sondern jedes Haus bewohnbar und funktionstüchtig ist. Etwas Vergleichbares auf einem Privatgrundstück gibt es kein zweites Mal”, so Burns.

Direkt neben der Westernstadt liegt ein 11-Hektar großer See mit kristallklarem Wasser, einem Wasserfall sowie einem eigenen Bootshaus. Dank der sehr guten Wasserqualität eignet sich der See neben Freizeitsport auch zur Zucht von Regenbogenforellen. Ein weiteres Highlight der Ranch stellt der großzügige Reitstall dar: Ein über 20.000 Quadratmeter großer Komplex mit fünf Boxen, einer Reithalle, einer Showarena mit Reitercasino sowie einem Tierarzt-Büro. Zum Anwesen gehören außerdem ein Helikopterlandeplatz.