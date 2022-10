Es ist bereits der zweite Kindersitz-Test, den der ÖAMTC in diesem Jahr durchführt. 17 verschiedene Modelle unterschiedlicher Größen wurden überprüft, mit elf "Gut" und sechs "Befriedigend" zieht ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl ein positives Fazit. Vor allem, weil alle Kandidaten im Crashtest gut abscheiden und sich die unterschiedlichen Benotungen in der Regel aus der Bedienung ergeben.

Zwei Hersteller hätten auch auf Kritik vergangener Tests reagiert und nachgebessert: Die Babyschale "Chicco Kiros i-Size" hat sich bei Crashversuchen im Frühjahr 2021 von seiner Isofix-Station "Kiros i-Size Base" gelöst. Das Nachfolgemodell "Chicco Kiros Evo i-Size + Kiros Evo i-Size Base" besteht nun den Test.

Nachbesserung und kostenloser Austausch

Im Bezugsstoff des im Frühjahr 2022 getesteten "Lionelo Antoon RWF" wurden die Flammschutzmittel TDCP und TCPP gefunden, die unter Verdacht stehen, Krebserkrankungen zu begünstigen. Das Nachfolgemodell "Lionelo Antoon Plus" weist keinerlei Schadstoffbelastung mehr auf.

Beide Hersteller bieten zudem einen kostenlosen Austausch des "Chicco Kiros i-Size + Kiros i-Size Base" bzw. des Bezugsstoffes von "Lionelo Antoon RWF" an.

Informieren und nicht "blind" kaufen

Vor dem Kauf eines Kindersitzes sollten sich Eltern jedenfalls über das Angebot informieren, wie etwa in der Datenbank des ÖAMTC – die Tests können Sie hier nachlesen. "Die Ergebnisse seit 2020 sind direkt mit den aktuellen Ergebnissen vergleichbar. Zudem können alle seit 2015 mit 'Sehr gut', 'Gut' und 'Befriedigend' bewerteten Sitze noch immer bedenkenlos empfohlen werden", sagt Kerbl.

Von einem Blindkauf im Internet rät er ab, denn nicht jeder Sitz lässt sich in jedem Wagen gleich gut montieren und Kinder sitzen nicht in jedem Produkt gleich gut. "Daher lautet unsere Empfehlung: Mit Kind und Auto zu einem Fachgeschäft zu fahren und dort gemeinsam den Sitz auszuprobieren", so Kerbl.

Abgesehen von vorhandenen Isofix- und "Top Theter"-Befestigungspunkten haben beispielsweise auch die Form der Rückbank oder die Länge des Gurtschlosses Einfluss auf eine sichere Sitzmontage. "Wenn der Kindersitz beispielsweise auch bei Großeltern, Tanten und Onkeln eingesetzt werden soll, können auch Größe, Gewicht und ein einfacher Ein-/Ausbau eines Modells bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen", gibt der ÖAMTC-Experte zu bedenken.