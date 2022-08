Studenten-WG reloaded.

In der Realität existiert aber ein großes Problem, weiß Markus Kitz-Augenhammer, Vorstand der Immobilienrednite AG: „Die Boomer haben gelebt, um zu arbeiten. Die Generation X hat gearbeitet, um sich ein besseres Leben leisten zu können. Beide Gruppen haben heute oft ein Eigenheim, das viele im Alter nicht verlassen wollen“, so der Makler-Experte. „Sie leben auf großem Fuß – in (zu) großen Immobilien. Ändern sich die Bedürfnisse, ist ein Umbau meist aufwendig und teuer.“ Die elektrische Infrastruktur muss leicht erreichbar sein. Ebenso Türgriffe, Stütz- und Haltesysteme an den Wänden. Vielleicht ist der Einbau eines Treppenlifts nötig. Oder eines Notrufsystems für den sprichwörtlichen Fall des Falles.

Die Gösslers entschieden sich für weniger Wohnraum und mehr Lebensqualität

50 Quadratmeter: Tiny Home - Rückzug ins pure Wohnen



Laut Trendforschern ist altersgerechtes Wohnen jedoch schon wieder Geschichte – „Freeager“ präferieren beim „Ageless Living“ kollaboratives Co-Housing. Laut Mühlhofer ist generationenübergreifenden Wohnen ein Vorteil für alle: „Wenn Ältere und Jüngere ein großes Haus gemeinsam bewohnen, ist das nachhaltig, ressourcenschonend und inspirierend: Die Jungen lernen von den Senioren. Und helfen bei Einkäufen wie Wegen zum Arzt.“ Einen Boom erleben in der Sharing-Kultur auch Senioren-WGs. Sie fördern den Austausch, beispielsweise beim Kartenspielen, bieten aber gleichzeitig den Rückzug in Privaträume.

Mehrgenerationenwohnen: Ein Haus, vier Wohnungen und eine Großfamilie