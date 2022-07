Urige Chalets, geschichtsträchtige Landsitze, stilvolle Penthouses, Ausblicke: Luxus ist exklusiv wie abwechslungsreich. Doch nicht nur am Land, auch in den Landeshauptstädten finden sich die begehrtesten teuersten Plätze. Preisbedingt schafften es 2021 laut einer Analyse des Immobilien-Experten REMAX Wien und Tirol am häufigsten in die Luxusklasse – sowohl bei den Einfamilienhäusern (104 in Wien, 155 in Tirol) als auch bei den Wohnungen (1250 in Wien, 502 in Tirol) und Dachgeschoßwohnungen (113 in Wien und 32 in Tirol).

Es lässt sich klar erkennen, dass der Preis für ein Einfamilienhaus in der Luxusklasse von mindestens 800.000 Euro (2020) auf 995.000 Euro gestiegen ist. Luxuswohnungen kosteten 2020 mindestens 510.000 Euro, 2021 dagegen mindestens 562.500 Euro. Luxusdachgeschoßwohnungen wurden 2020 um mindestens 1 Million Euro gehandelt, 2021 um mindestens 1,18 Millionen Euro.

Kitzbühel, Arlberg, Salzburger Pongau

„Der Luxusimmobilienmarkt in Österreich ist regional unterschiedlich strukturiert und auf jeden Fall überschaubar. Unverändert ziehen vor allem die Top-Wintersport-Destinationen, wie die Gebiete um Kitzbühel, am Arlberg und Salzburger Pongau und die Gebiete mit malerischer Seekulisse – allen voran der Wörthersee, dazu der Bodensee und einige Seen im Salzkammergut – Menschen mit Geld und Geschmack an. Erstklassige Gastronomie und Gesundheitsversorgung sowie hochqualitative Kultur- und Einkaufsmöglichkeiten stehen auf der Wunschliste ganz oben. Daher sind auch im städtischen Bereich einzelne Bezirke in und um Wien und die Städte Innsbruck, Salzburg und Bregenz höchst begehrt und entsprechend teuer“, erklärt Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von RE/MAX Austria.

Die regionale Häufung der Luxuseinfamilienhäuser ist nicht nur ein Spiegelbild der Bauart und Ausstattung, sondern vor allem der Lage und des dort vorherrschenden Preisniveaus. So fällt in Wien mit 27,6 Prozent aller Einfamilienhauskäufe mehr als jede vierte Transaktion in diese Luxusgruppe, in Tirol mit 24,9 Prozent ebenfalls jede vierte, im Bundesland Salzburg ist es mit 15,4 Prozent jede sechste und mit 13,8 Prozent in Vorarlberg jede siebente. In allen anderen Bundesländern dagegen liegt der Luxusanteil weit darunter: Nur bei 2,5 Prozent in Niederösterreich, 1,8 Prozent in Oberösterreich, 1,6 Prozent in Kärnten, 1,1 Prozent in der Steiermark und 0,1 Prozentim Burgenland.

Steiermark: Jedes 94. Haus im Luxussegment

Weil Einfamilienhäuser in der Steiermark im nationalen Vergleich relativ günstig sind, fallen auch relativ wenige in die nationale Luxuskategorie. 2021 sind es 23 Liegenschaften nach 34 im Jahr 2020, 31 im Jahr 2019 und 42 im Jahr 2018. Diese 1,1 Prozent der Einfamilienhaushandelsmenge entspricht jedem 94. gehandeltem Haus.

Die steirischen Einfamilienhausperlen wurden im Durchschnitt um 1,37 Millionen Euro verkauft, also um 11,6 Prozent teurer als 2020.

Während 2020 in sieben Bezirken Luxuseinfamilienhäuser zu finden waren, sind es 2021 nur vier: 12 in Graz (2020: 20), acht in Liezen (fünf), zwei in Graz-Umgebung (fünf) und eines im Bezirk Südoststeiermark. Im Gegensatz zu Tirol, wo das weltbekannte Schigebiet mit der Gams die Reihung dominiert, ist es in der Steiermark die Landeshauptstadt, gefolgt vom Bezirk Liezen. Dort kommt die ebenfalls weltbekannte Skistadt Schladming, aber auch mit dem malerischen Ausseerland zur Wirkung.



Kärnten: Jedes 63. Haus im Luxussegment

Malerische Seen und bekannte Schigebiete sind nicht automatisch ein Garant für einen ausgeprägten Luxusimmobilienmarkt.

2019 wurden im südlichsten Bundesland 21 Luxuseinfamilienhäuser gehandelt, 2020 15 und 2021 wieder etwas mehr, nämlich 18. Damit tragen 1,6 Prozent der Kärntner Einfamilienhäuser das Prädikat „Luxus“, also nur jedes 63.

Der Durchschnittspreis der Kärntner Luxusbleiben hat sich gegenüber 2020 kaum verändert: 1,73 Millionen Euro sind nur um 0,6 Prozent mehr als zuletzt, nach einem Preissprung von 61,4 Prozent von 2019 auf 2020.



Im Land verteilt sind diese Kärntner Pretiosen folgendermaßen: 6 in Villach/VillachLand (2020: 5), 6 in Klagenfurt-Land (4), 3 in Klagenfurt (1), jeweils 1 in Feldkirchen (1), Spittal/Drau (3) und Wolfsberg (0), wobei auffällig viele Ortsnamen am bekannten und begehrten Wasser vorkommen.