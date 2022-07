Auf einem 90-Hektar großen Grundstück inmitten des Joshua Tree National Parks im US-Bundesstaat Kalifornien befindet sich das 2019 erbaute „Invisible House“, das von Hollywood-Produzent Chris Hanley entworfen wurde. Die Außenwände bestehen aus verspiegeltem und wärmereflektierendem „Solarcool-Glas“, das einen spektakulären 360-Grad-Blick in die umliegende felsige und kakteenreiche Landschaft der Mojave-Wüste bietet und zugleich ein angenehmes Klima in den Innenräumen schafft.

„Das ,Invisible House‘ ist eine komplett verspiegelte Immobilie, die in der umliegenden Mojave-Wüste zu verschwinden scheint“, so Raymond Dominguez, Sales Manager beim Immobilienmakler Engel & Völkers Santa Monica, der das Haus nun für 150.000 US-Dollar (ca. 150.000 Euro) im Monat vermietet. „Die spektakuläre Lage, die minimalistische Architektur sowie die luxuriöse Ausstattung machen das Objekt einzigartig.“

30 Meter langer Süßwasserpool

Durch diese besondere Art der Verspiegelung scheint das Objekt zudem in seiner Umgebung zu verschwinden. Um das empfindliche Ökosystem der Wüste so wenig wie möglich zu stören, schwebt ein Teil des Gebäudes auf Betonsäulen über dem Boden. Der gesamte Wohnbereich erstreckt sich auf eine längliche Ebene mit einer Gesamtwohnfläche von rund 577 Quadratmetern.

Mittelpunkt der Immobilie ist der offene Wohn- und Essbereich mit angrenzender moderner Küche, durch den sich ein 30-Meter-langer solarbeheizter Süßwasserpool erstreckt. An den beiden Enden des Gebäudes befinden sich insgesamt drei En-Suite-Schlafzimmer sowie ein weiteres Badezimmer, deren Glaswände zur Wüstenlandschaft geöffnet werden können. „Durch das einzigartige minimalistische Design mit den bodentiefen Fenstern sowie den verwendeten Materialien – Beton, Stahl und Glas – wird ein fließender Übergang zwischen den modernen Räumlichkeiten und der umliegenden Natur geschaffen“, so Raymond Dominguez.

Idyll für viele Künstlerinnen und Künstler

Das Objekt wurde von Hollywood-Produzent Chris Hanley, der unter anderem Kult-Filme wie „American Psycho“ und „The Virgin Suicides“ produzierte, gemeinsam mit dem Architekten Tomas Osinski entworfen und wird regelmäßig von prominenten Künstlerinnen und Künstlern aus der Musik- und Filmbranche gemietet. „Die Immobilie ist als Ort der Inspiration bei Kunstschaffenden aus den verschiedensten Branchen beliebt. Die einmalige, zurückgezogene Lage inmitten der Wüstenkulisse, das außergewöhnliche Raum- und Lichtkonzept sowie die luxuriösen Annehmlichkeiten machen das Objekt perfekt, um sich komplett zurückzuziehen und Inspiration zu schöpfen“, erklärt Raymond Dominguez.

So mieteten schon berühmte US-Künstlerinnen und -Künstler wie die Sängerinnen und Songwriterinnen Alicia Keys und Demi Lovato, das DJ-Duo The Chainsmokers, die Heavy-Metal-Band Korn oder die Hollywood-Produzentin Sam Taylor-Johnson und der Schauspieler Aaron Taylor-Johnson das Objekt für kreative Projekte. Zudem diente die Immobilie als Vorlage für das Musikvideo zum Song-Remix von „Save your Tears“ von The Weeknd und Ariana Grande, in dem es in Cartoon-Form gezeigt wird.