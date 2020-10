Für einen frischen Look in der Wohnung muss man nicht gleich alles auf den Kopf stellen. Die besten Verwandlungstipps für jedes Geldbörserl.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch mit kleinem Budget kann man viel erreichen: zum Beispiel ein altes Möbel neu gestalten © Photographee.eu/stock.adobe.com

In diesem Jahr haben wir alle mehr Zeit Zuhause verbracht – und uns an den eigenen vier Wänden satt gesehen. „Da muss sich dringend etwas ändern!“, lautet die Devise. Aber wo fängt man am besten an?