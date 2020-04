Um der Sache zu dienen, bleiben wir natürlich zu Hause. Aber vor allem Eltern fragen sich immer öfter: warum werden unsere Kinder in dieser Krise nur als Virenschleudern gesehen? Und wieso haben die Entscheidungsträger das Wohl von 1,72 Mio Kindern und Jugendlichen so gar nicht auf dem Schirm? Ein Essay.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mutteralltag zwischen Homeoffice, Kinderbespaßung und Durchhalteparolen der Politik © fotolia

Natürlich bleiben wir zu Hause. Natürlich machen wir Homeoffice, kochen, putzen, kaufen für Oma ein und unterrichten und betreuen unsere Kinder und Jugendlichen, und halten sie von ihren Freunden fern! Da können sie noch so heulen und es an uns auslassen. Wir sind ja keine „Lebensgefährder“.

Es ist natürlich nicht leicht. Wenn wir alle grantig, verzweifelt oder einfach nur erschöpft sind, ist es sogar hart. Wenn wir die Kinder so leiden sehen, fragen wir uns schon manchmal, ob die Maßnahmen nicht ein bisschen … Aber dann denken wir wieder an Oma und Opa und geben alles, was da ist. Liebe, Zeit, Geld. Versprochen!